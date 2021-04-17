اخبار العالم

رئيس الفلبين عن كورونا : «الأسوأ لم يأت بعد»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين عن : «الأسوأ لم يأت بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، إن نقص في لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا سيتسبب في كارثة، محذراً من أن مزيدا من المصابين سيلقون حتفهم، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وفي كلمة متلفزة، أوضح دوتيرتي إن إدارته بذلت قصارى جهدها رغم الانتقادات التي تعرّضت لها، مشيراً إلى أن بإمكانه استخدام قوة الطوارئ، لمواجهة الأزمة. وقال:«إن الدول الغنية تتحكم في إمدادات اللقاح، وأن الدول الأخرى لا تستطيع فعل أي شيء سوى الانتظار». وتساءل: «متى سيكون لدينا المخزون الكافي لتطعيم الناس؟ إني حقاً لا أعلم..لا أحد يعرف. أعتقد أننا سنذهب إلى أسوأ الظروف قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن». وأضاف: «لا يوجد إمدادات كافية لتلقيح العالم. فهذا يلزمه وقت طويل. أقول لكم المزيد من الناس سيموتون هنا».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا