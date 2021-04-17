شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين عن كورونا : «الأسوأ لم يأت بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، إن نقص في لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا سيتسبب في كارثة، محذراً من أن مزيدا من المصابين سيلقون حتفهم، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وفي كلمة متلفزة، أوضح دوتيرتي إن إدارته بذلت قصارى جهدها رغم الانتقادات التي تعرّضت لها، مشيراً إلى أن بإمكانه استخدام قوة الطوارئ، لمواجهة الأزمة. وقال:«إن الدول الغنية تتحكم في إمدادات اللقاح، وأن الدول الأخرى لا تستطيع فعل أي شيء سوى الانتظار». وتساءل: «متى سيكون لدينا المخزون الكافي لتطعيم الناس؟ إني حقاً لا أعلم..لا أحد يعرف. أعتقد أننا سنذهب إلى أسوأ الظروف قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن». وأضاف: «لا يوجد إمدادات كافية لتلقيح العالم. فهذا يلزمه وقت طويل. أقول لكم المزيد من الناس سيموتون هنا».