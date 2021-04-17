شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشارة الألمانية ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصرا للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق.



وقالت الزعيمة البالغة 66 عاما في تغريدة نشرها المتحدث باسمها شتيفن زايبرت "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم. أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء".