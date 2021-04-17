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المستشارة الألمانية ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصرا للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق.

وقالت الزعيمة البالغة 66 عاما في تغريدة نشرها المتحدث باسمها شتيفن زايبرت "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم. أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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