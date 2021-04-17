شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. تسجيل 1406 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 254472 .



وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إنها سجلت 8 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 1436.

وأوضح البيان أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأشار إلى أن عدد الحالات في العناية المركزة 247 حالة تتلقى الرعاية الصحية.