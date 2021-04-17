رئيس وزراء اليابان: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية بدون شروط مسبقة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن استعداده لإجراء لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون أي شروط مسبقة.

وقال سوجا، خلال مؤتمر افتراضي نظمه مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ونشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت: "مستعد شخصيًا أن التقي كيم جونج أون بدون أي شروط مسبقة، أنا مصمم على العمل في الخطوط الأمامية في سبيل حل قضية المختطفين وإقامة علاقات مثمرة مع كوريا الشمالية".

وسبق أن أعرب سوجا مرارا دعمه لنهج رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إزاء العلاقات مع كوريا الشمالية، التي تقول طوكيو إن استخبارات بيونج يانج اختطفت مجموعة من المواطنين اليابانيين.

وتسعى اليابان إلى معالجة قضية الرعايا اليابانيين الذين خطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات، وتضع هذه القضية بين أولوياتها.​