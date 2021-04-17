باكستان تسجل 4976 إصابة جديدة و112وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 4 آلاف و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 750 ألفا و158 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 112 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و94 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 654 ألفا و956 شخصا بعدما تماثل 4 آلاف و181 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 79 ألفا و108 حالات.

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