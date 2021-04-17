الهند تسجل أكثر من 234 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند 234 ألفا و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 14 مليونا و526 ألفا و609 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفًا و341 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 175 ألفا و649 شخصا.

وأفادت بأن 123 ألفا و354 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و671 ألفا و220 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و679 ألفا و740 شخصا.​