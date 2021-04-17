إيران تكثف الضغط النووي وتعلن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس يوم الجمعة إن إيران تمكنت كما وعدت من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 %.

وحتى الآن، كانت إيران تسمح فقط لعملية التخصيب في منشأة نطنز النووية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 %.

ويعد التغيير في مستوى التخصيب، الذي يجعل إيران أقرب إلى المستوى الذي تحتاجه لبناء سلاح نووي، هو محاولة لإقناع الدول الأخرى بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة برنامجها النووي، فضلاً عن الرد على العمل التخريبي الذي وقع نهاية الأسبوع. في منشأة نطنز، والذي تلقي إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بروكسل إن هذا "تطور مقلق للغاية"، مضيفا أنه من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا يوجد تفسير موثوق به أو مبرر لهذا الإجراء غير العمل العسكري.

من جانبه كرر البيت الأبيض يوم الجمعة أنه يأخذ إعلان طهران "الاستفزازي" على محمل الجد. وقالت المتحدثة باسمه جين ساكي إن "هذه الخطوة تثير الشكوك في جدية إيران فيما يتعلق بالمحادثات النووية وتؤكد على ضرورة العودة إلى الامتثال المتبادل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الخطوة لا تساعد، لكن المحادثات حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران مستمرة.

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