للهبوط على القمر.. "سبيس إكس" تفوز بعقد بـ2.9 مليار دولار مع وكالة ناسا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شركة سبيس إكس التي يمتلكها إيلون ماسك لتطوير أول مركبة هبوط تجارية ونقل رائدي الفضاء الأمريكيين التاليين إلى القمر، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية يوم الجمعة.

وتبلغ قيمة العقد 9ر2 مليار دولار، وهو جزء من برنامج "ارتيمس" التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024 كنقطة انطلاق لأول مهمة بشرية إلى المريخ.

كانت /سبيس إكس/ تتنافس مع شركة الفضاء الخاصة "بلو اوريجن" التي يمتلكها مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس وشركة مقاولات الدفاع "داينتكس".

وكتب ماسك على موقع تويتر ردا على القرار "ناسا تسيطر".

وقالت ناسا إن مركبة "سبيس اكس ستار شيب"، المصممة للهبوط على القمر، ستشمل مقصورة واسعة وغرفتي معادلة ضغط للمشي على سطح القمر.