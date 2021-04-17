جرجرلي أوغلو يكشف وثيقة عن التفتيش العاري بالسجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المعتقل بالسجون التركية: «لقد سُجنت لأنني قلت «هناك تفتيش عار»، لقد وجدت وثيقة حول التفتيش العاري في السجن. السجين ذلك في كتيب المساعدة».



وفقًا لما نشرته جريدة «دوفار» التركية فقد نشر النائب بحزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة قوجالي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي أقيل وسُجن على أساس الحكم بالسجن، بيانًا عبر حسابه على «تويتر».

أشار جرجرلي أوغلو إلى عمليات التفتيش العاري في السجون التركية، وقال: «لقد سُجنت لأنني قلت «هناك تفتيش عار». لقد وجدت وثيقة حول التفتيش العاري في السجن. السجين ذلك في كتيب المساعدة. يقول السجين: «حتى الملابس الداخلية جعلونا نخلعها»، أين أولئك الذين أنكروا طيلة أشهر قائلين «لا أصدق»؟ لا يمكنكم مجابهة الواقع».

أوضح جرجرلي أوغلو إن هناك قيودًا على الكتب في السجن.