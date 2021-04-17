شكرا لقرائتكم حصيلة قياسية.. أكثر من 63 ألف إصابة بكورونا في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت تركيا ما يزيد على 63 ألف حالة إصابة يومية بكوفيد - 19، اليوم الجمعة، في حين يتواصل ارتفاع الإصابات إلى مستويات قياسية.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة التركية أيضا 289 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد - 19، وهي أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا في يوم واحد منذ بداية التفشي. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في تركيا إلى 35320.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس الآن أكثر من 4 ملايين.

قيود صارمة

وفرض الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع قيودا صارمة في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 84 مليون نسمة خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، وحذر من إجراءات أكثر صرامة إذا لم ينخفض ​​معدل الإصابة بالفيروس.

وتشمل الإجراءات حظر السفر بين المدن، والعودة إلى التعليم عن بعد، وإغلاق المراكز الرياضية والترفيهية، وتوسيع فترة حظر التجوال الليلي.

السلالة البريطانية تتفشى

وفي وقت سابق، عاود أردوغان أيضا فرض عمليات إغلاق في نهاية الأسبوع وأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة إن زهاء 85% من حالات الإصابة بالفيروس في البلاد قد تعزى إلى السلالة الأسرع انتشارا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.