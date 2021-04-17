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منظمة الصحة : تضاعف أعداد الإصابات والوفيات بكورونا خلال أسبوعين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ساعات - 12:24 صباحًا, 17 أبريل 2021 م

المناطق - وكالات

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من التزايد المتسارع في حالات الإصابات والوفيات بفيروس (كوفيد 19).
وأوضح أدهانوم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف أن معدلات الزيادة تستدعي القلق الشديد ، حيث بلغت الضعفين خلال الأسبوعين المنصرمين وهو أعلى معدل للزيادة منذ بدء الجائحة.
ودعا إلى ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد ووضع الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.
وقد بدأت لجنة اللوائح الصحية الدولية اجتماعات مساء أمس الخميس لمراجعة اللوائح ، وتعلن نتائج اجتماعاتها الإثنين القادم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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