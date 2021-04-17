شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 139.44مليون والوفيات تتخطى 3 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 139.44 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و130840.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصنف (الولايات المتحدة - الهند – البرازيل - فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة – تركيا - إيطاليا - إسبانيا – ألمانيا)، الدول العشر الكبرى، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما يصنف ( العراق – الأردن – لبنان – المغرب – الإمارات- السعودية) في قائمة أكثر الدول العربية، إصابة بفيروس كوفيد 19.