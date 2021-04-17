قذائف الحوثي على موائد إفطار اليمنيين.. ضحايا بالحديدة ومأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهاكات مستمرة في حق الشعب اليمني من جانب مليشيا الحوثي الانقلابية، ففي إفطار اليوم الـ4 من شهر رمضان، أصبح غربي اليمن في مرمى قذائف مميتة أطلقتها مليشيا الحوثي.

وأسفرت قذائف مدفعية وقناصة وألغام مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا عن إصابة 7 مدنيين على الأقل، غالبيتهم نساء، بجروح بالغة الخطورة، في حوادث متفرقة بمحافظتي الحديدة ومأرب، رصدتها ”الخليج 365”.



ففي الحديدة (غرب)، تعرضت الأحياء السكنية في مدينة "حيس" أقصى الشرق الجنوبي من المحافظة لسلسلة قصف مدفعي شنته المليشيا الانقلابية عشوائيا قبيل تجمع المواطنين للإفطار في شهر الصوم.

واستخدم المتمردون المدعومون من نظام طهران قذائف "الهاون" المحظورة دوليا والتي أجبرت عشرات النساء للخروج من منازلهن خوفا من انفجاراتها فيما ضربت آخرى بشكل مباشر منزل مواطن في حي "بني الحساني" السكني شرق المدينة التاريخية المحاصرة منذ أواخر 2018.

وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن القصف الحوثي أسفر عن تضرر عديد منازل وإصابة الطفلة "ريماس الحساني" وشقيقة والدها "تيسير" وامرأة ثالثة تدعى "مهدية ياسين" وذلك لحظة إعدادهن مأدبة الإفطار.

ووسط حالة هلع تدافع الأهالي لانتشال الضحايا لإسعافهن لأحد المستشفيات الريفية الواقعة على بعد 28 كيلو متر غربا وهي مسافة طريق فاصلة بين "حيس" و "الخوخة" عاصمة الحديدة الموقتة على البحر الأحمر.



لكن ولخطورة الإصابة قطع الضحايا وذويهم مسافة آخرى تصل لنحو 61 كيلومتر للوصول إلى مستشفى ميداني لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية في مدينة المخا التاريخية التابعة لمحافظة تعز المجاورة، وفقا لذات المصادر.

وخلال رحلة العناء الطويلة هذه فقدن النساء الضحايا الكثير من الدماء في مآسي تعد أحد النماذج لجرائم مليشيا الحوثي اليومية بالحديدة والتي لم تراعي شعائر وحرمة رمضان وتستمر في سفك دماء الأبرياء.

وفي حادثة آخرى، أصيب مدني في عقده الـ4 برصاص قناصة مليشيا الحوثي في مديرية التحيتا في ريف الحديدة الجنوبي، وقد اسعف لمستشفى الخوخة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت الحديدة تصعيد حوثي جديدة بحق التهدئة الأممية، حيث فجرت معارك طاحنة امتداد محاور القتال في جبهات المدينة الحيوية ومديريات الريف الجنوبي.

إلى ذلك، قال مرصد حقوقي معني بمراقبة تأثير الألغام الحوثية إن 3 مدنيين من أسرة واحدة أصيبوا في انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب، شرقي اليمن.









وأوضح المرصد اليمني للألغام في تدوينة على موقع "تويتر" إن 3 مدنيين من أسرة واحدة مؤلفة من رب أسرة وزوجته وقريب لهم، أصيبوا بانفجار لغم أرضي بمركبة كانت تقلهم شمالي غربي المحافظة النفطية.

وأشار إلى أن اللغم الحوثي انفجر بالمركبة اثناء المرور من طريق فرعي قرب "مفرق الجوف"، وهو مفترق طرق استراتيجي يصل بين مدن مأرب والجوف وصنعاء.

إدانة يمنية

ونددت حقوق الإنسان اليمنية بجرائم مليشيا الحوثي، الجمعة، مشيرة إلى أن الهجوم على أحياء سكنية في مركز مديرية حيس جنوبي الحديدة، خلف ضحايا من النساء والأطفال.

وقالت حقوق الإنسان في بيان صادر عن مكتبها في مديرية حيس، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن استهداف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا المدنيين خارج العمليات العسكرية يضعها ضمن مرتكبي جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بردع إرهاب الحوثي ووضع حد لأعمالها الإجرامية ضد المدنيين بشكل يومي دون أي رادع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إدانة لمجلس الأمن الدولي شدد فيها على المساءلة في جرائم وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي باليمن الغارق بالحرب للعام الـ7.