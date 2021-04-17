شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون أوروبيون: علينا ترك سياسة استرضاء طهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر سياسيون أوروبيون من خطورة تخصيب النظام الإيراني اليورانيوم إلى مستوى 60٪، مؤكدين أنها خطوة لصنع القنبلة الذرية ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال أحدهم: علينا ترك سياسة الاسترضاء مع الملالي جانبا، يجب تطبيق عقوبات أكثر جدية على النظام.

وعقدت «اللجنة البرلمانية لإيران» مؤتمرا على الإنترنت بعنوان «آفاق إيران.. سياسة صحيحة» في البرلمان الفرنسي.

وحيا عضو البرلمان الفرنسي عن الحركة الديمقراطية ورئيس اللجنة البرلمانية لـ«إيران ديمقراطية» ميشيل دي فوكولور، المشاركين وفي مقدمتهم زعيمة المعارضة مريم رجوي التي كانت المتحدث الرئيس.

وقالت رجوي: المشاكل الداخلية للنظام تمنعه من الدخول في مفاوضات جادة حول القضية النووية، على سبيل المثال خلال المفاوضات، بدأ الملالي بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60٪، وهي خطوة واضحة لصنع القنبلة، والمقاومة الإيرانية مؤيدة لأي اتفاق يمنع هذا النظام من امتلاك القنبلة الذرية.

فيما قال وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي: علينا أن نترك جانبا سياسة الاسترضاء مع الملالي، يجب تطبيق عقوبات أكثر جدية لجعل النظام يتصرف بشكل صحيح.

ورحب الوزير الإيطالي السابق بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج ثمانية مسؤولين إيرانيين على قائمة الإرهاب بعد دورهم في المذبحة الدموية للمتظاهرين في 2019.

وشدد عضو البرلمان الفرنسي، أندريه شاسيني، على دور المقاومة المنظمة داخل البلاد في مواجهة نظام لا يتسامح مع أي معارضة.

وقال شاسيني: ردود الفعل العنيفة للنظام تجاه منظمة مجاهدي خلق ليس لها أي تفسير سوى الدعم الشعبي القوي في البلاد للمنظمة.

وحذر عضو البرلمان الفرنسي عن الحزب الجمهوري فريديريك ريس، من المفاوضات الجارية بين «4+1» والنظام الإيراني، قائلاً: إن المفاوضين الأوروبيين يجب أن يكونوا يقظين بسبب مناورات الملالي الماكرة.

وطالب السناتور الفرنسي برنار فورنييه في مداخلته، بلاده بأن تستخدم كل ثقلها لكبح أطماع النظام الإيراني الإقليمية والنووية.