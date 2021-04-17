شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. تعيين وزير سابق رئيسا للحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، تعيين وزير الداخلية السابق، كيم بو كيوم، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لرئيس الوزراء السابق، جونغ سيه كيون، الذي قدم استقالته ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرر العام المقبل.

ورشح الرئيس الكوري، مون جاي إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة في إطار تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب، وتغيير رئيس الحكومة في منتصف الفترة التشريعية أمر غير مألوف في كوريا الجنوبية، وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «التعديل الوزاري شمل تعيين ليم هايسوك وزيرا للعلوم، ومون سونغ ووك وزيرا للتجارة والطاقة، وآن كيونغ دوك وزيرا للعمل، ونو هيونغ أوك وزيرا للأراضي، وبارك جونيونغ وزيرا للمصايد».

ونوهت «بلومبرغ» بأن الرئيس مون احتفظ بوزير المالية، هونغ نام كي في منصبه.

ويُنظر إلى كيم، البالغ من العمر 63 عامًا، على أنه مصلح اجتماعي يميل إلى الوحدة الوطنية، وقد انتخب نائبا في البرلمان أربع مرات وشغل منصب وزير الداخلية بين عامي 2017 و2019.

وعقب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، تعهد كيم بالتعاون مع المعارضة.

ومن المقرر أن يخضع كيم لجلسة استجواب أمام البرلمان للموافقة على من تعيينه، وفي حال صوتت الأغلبية ضده، يتعين على الرئيس مون تقديم مرشح جديد.

ويُنظر إلى التعديل الوزاري على أنه محاولة من الرئيس مون لإعطاء دفعة جديدة لحكومته.