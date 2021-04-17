شكرا لقرائتكم خبر عن حملة خاسرة.. عشرات القتلى الحوثيين في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الجيش اليمني والمقاومة ليل الخميس من دحر الميليشيات الحوثية، التي حاولت التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مأرب، وكبدها خلال يومين عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح، بحسب ما قال مصدر عسكري أمس الجمعة.

ويضيف المصدر العسكري في القوات الحكومية لـ«فرانس برس»: «إن المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة في مأرب الأربعاء، والخميس أدت إلى مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين قرب مدينة مأرب الإستراتيجية».

وبحسب مصادر عسكرية يمنية الجمعة فـ«إن طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة تنفذ غارات على مواقع المتمردين بشكل محدد ومباشر».

وذكر مسؤول عسكري «أن الانقلابيين ما زالوا يتقدمون ببطء نحو مأرب، خصوصا من جبهة الكسارة والمشجح شمال غرب المدينة».

ويسعى الحوثيون لاستغلال ملف نازحي مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة اليمنية.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للجيش الوطني «أن مدفعية الجيش استهدفت أربعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات وذخائر للميليشيات وتدميرها، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الانقلابيين».

وفي تعز، تمكنت قوات الشرعية، من إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غربي المحافظة، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وتزامن الهجوم مع آخر للجيش اليمني والمقاومة على ثكنات الحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتكبيد الميليشيات خسائر واسعة في الأرواح والعتاد.