شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن عربي مع العراق في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس الجمعة، تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب.

وقالت الأمانة في بيان: «إن الأمانة العامة تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي وقعت في مدينتي بغداد وأربيل ب‍جمهورية العراق، وأودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء».

وبحسب «السومرية نيوز»، أضافت إنها «إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل لتعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لضرب النسيج الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار في البلاد».

وأعربت الأمانة العامة للمجلس، عن «إكبارها للأدوار المتفانية التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية، معلنة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها».