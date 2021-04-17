شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدرس الرد على عقوبات واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين أمس الجمعة: «إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ قرارا بشأن العقوبات المضادة التي سيفرضها على واشنطن»، وذلك بعد يوم واحد من فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الإجراءات العقابية على موسكو، لكن الكرملين لم يعط أي إشارة على التوقيت.

وأدرجت الحكومة الأمريكية، الخميس، شركات روسية على القائمة السوداء وطردت دبلوماسيين روسا ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «إن موسكو تدرس الرد».

وأضاف: «إن مبدأ المعاملة بالمثل في مثل هذه الأمور لم يتم إلغاؤه، لكن كل شيء متوقف على القرارات التي يتخذها رئيس الدولة الروسية».

ولم يذكر بيسكوف متى سيقرر بوتين فرض عقوبات مضادة، إلا أن وزارة الخارجية الروسية قالت الخميس: «إن الإجراءات العقابية ستأتي قريبا».

وقال عن بوتين وبايدن: «إن وجهات نظرهما غير متطابقة تماما فيما يتعلق بإقامة علاقات منفعة متبادلة وأخذ مصالح بعضهما البعض في الاعتبار».

وقال بيسكوف: إن الرئيس الروسي أشار مرارا إلى استعداد موسكو للتعاون مع الولايات المتحدة بقدر ما ترغب واشنطن في التعاون.