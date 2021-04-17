عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: خطة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى 60 % لا تفيد

السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 % "لا تفيد".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، عقب أول قمة تعقد وجها لوجه في البيت الأبيض.

وقال بايدن: "رفع إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60% لا يفيد"، مضيفا: "من السابق لأوانه الحكم على نتيجة المحادثات التي تجري في فيينا".

وعقدت القوى الدولية محادثات مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، الخميس، في محاولة لوضع حد لطموحات إيران النووية وانتهاكاتها للاتفاق النووي الموقع في 2015.

وقبل أيام، حذرت برلين وباريس ولندن من التصعيد، ورأت هذه الدول في بيان مشترك أن إعلان إيران إطلاق التخصيب بنسبة 60 % "تطور خطير يتعارض مع الروح البناءة" للمناقشات.

ويحذر الخبراء من أن هناك العديد من العقبات تعترض مباحثات فيينا، في مقدمتها صعوبة التوصل إلى خريطة طريق مقبولة للجميع لمحاصرة البرنامج النووي الإيراني.

وفي ظل هذه الصعوبات، تقلص طهران زمن الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع القنبلة، وتزيد نسبة تخصيب اليورانيوم، في انتهاك واضح للاتفاق الذي وقعته مع القوى الدولية في 2015.