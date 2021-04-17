بالصور.. محافظ الإسكندرية يزور شارع عين جالوت:"مثال يحتذى به"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، جولة تفقدية بشارع عين جالوت بحي غرب، لتفقد أعمال تجميل الشارع المشار إليه والتي أجريت بالجهود الذاتية.

وتأتي جولة المحافظ تلبية لدعوة الأهالي، لتفقد أعمال دهان العقارات القديمة والنظافة وتخطيط وتجميل شارع عين جالوت بالجهود الذاتية، كعادة سنوية لاستقبال شهر رمضان.

وثمن المحافظ مبادرة الأهالي في الارتقاء بنظافة وتزيين الشارع، مؤكدًا أنه كان حريصًا على التواجد بينهم اليوم لرؤية تلك الأعمال على أرض الواقع.

وقدم الشريف، الشكر إلى الأهالي على ما بذلوه من أعمال لرفع كفاءة الشارع، وحثهم على ضرورة أن تستمر تلك الأعمال الرائعة بينهم طوال شهور العام.

وأضاف المحافظ أن أهالي شارع عين جالوت استطاعوا بجهودهم الذاتية أن يصبحوا مثال يحتذى به في جميع شوارع الإسكندرية، داعيًا أن يسير المواطنين على نفس النهج طوال أيام العام.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ شارع الاتحاد بمنطقة القباري، مشيدًا بحفاظهم على التراث القديم في تزيين الشارع والمنازل احتفالًا بشهر رمضان.