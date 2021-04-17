الأمم المتحدة: المنظمات الإنسانية توسّع عملياتها غربي السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعلنت الأمم المتحدة، أن المنظمات الإنسانية تعمل على توسيع نطاق عملياتها بمدينة «الجنينة» غربي السودان، بعد أيام من أحداث عنف شهدتها المدينة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» في بيان نشر أمس، أن الوضع الأمني هادئ في المدينة الواقعة بولاية غرب دارفور، لكنه لا يزال غير متوقع في حي الجبل ومخيم «أبو ذر» للنازحين.

وأضاف البيان أن «المنظمات الإنسانية تعمل على توسيع نطاق العمليات، وإعادة إمداد المخزون ونشر المزيد من المواد». ولفت إلى انتشار الجيش والشرطة في المدينة، وفتح معظم المحلات التجارية بأسواقها.

وكانت المنظمات الإنسانية، قد أوقفت عملياتها الإنسانية جراء أحداث عنف قبلي اندلعت بالمدينة، في 3 أبريل الجاري.