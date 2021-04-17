محمد الفلاح - مخاوف الجائحة تتراجع.. مكاسب قياسية في وول ستريت

الجمعة 16 أبريل 2021

واصلت بورصة وول ستريت تحقيق المكاسب في ظل مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة كورونا.



وتقود الولايات المتحدة حملة تطعيمات ضد كورونا، في محاولة منها للسيطرة على الوباء الذي تفشي في العالم مارس/آذار 2020.

ووفقا لبيانات المركز الطبي الأمريكي فقد وصل عدد من تلقوا اللقاح بالولايات المتحدة نحو 77 مليون شخص.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الجمعة على زيادة يومية وأسبوعية.

فيما اخترق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو المستويات القياسية لهما عند الإغلاق، إذ اعتبر المستثمرون بيانات اقتصادية قوية ومكاسب لقطاع البنوك من المؤشرات على زخم الانتعاش من الجائحة في الولايات المتحدة.

وسجل ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي للأسهم القيادية رابع مكاسبهما الأسبوعية على التوالي.

في حين أغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه عند ما يقل عن أعلى مستوياته عند الإغلاق الذي بلغه في 12 فبراير/ شباط بأقل من نقطة مئوية.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 159.31 نقطة بما يعادل 0.47% إلى 34195.3 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.39 نقطة أو 0.35% إلى 4184.81 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.07% أو 0.08% إلى 14049.84 نقطة.