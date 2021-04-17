بولتون "فخور" بقرار حظر دخوله روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، اليوم الجمعة، إنه "فخور" بمنعه من دخول روسيا.

وأعلنت موسكو، في وقت سابق الجمعة، منع 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، من بينهم بولتون، من دخول البلاد ردا على العقوبات الأمريكية جديدة وطرد دبلوماسيين روس.

وقال بولتون في تغريدة له على "تويتر" عقب القرار الروسي: "ورد اسمي على قائمة الأفراد الممنوعين من دخول روسيا انتقاما من العقوبات. إن روسيا تستحق أقوى إدانة ممكنة لمحاولاتها تقويض أسلوب حياتنا. أنا فخور بالاعتراف بي كصوت للمصالح الأمريكية".

وفي بيان بشأن منع شخصيات أمريكية من دخول البلاد قالت وزارة الخارجية الروسية: "سيمنعون من دخول الأراضي الروسية لأجل غير مسمى. إنه رد بالمثل على العقوبات ضد الأفراد الروس، الذين أدرجتهم الولايات المتحدة في القائمة السوداء".

القرار الروسي جاء ردا على إعلان الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو/ حزيران وطرد 10 دبلوماسيين روس.



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