اغتيال رئيس مديرية "حمر ججب" في مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اغتال مسلحون مجهولون، مساء الجمعة، رئيس مديرية "حمر ججب" محمد عبدي أحمد في العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، فإن المسؤول المحلي تعرض لإطلاق وابل من الرصاص خلال استقلاله سيارته في قضاء غرسبالي جنوبي مقديشو .



ولم يصدر أي تعليق من السلطات الصومالية حتى الآن على عملية الاغتيال، ولم تتبن أي جهة الهجوم.

لكن عادة ما تنفذ حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي عمليات اغتيالات ضد المسؤولين الحكوميين .

وتتزامن عملية الاغتيال مع تصاعد التوترات الأمنية في مقديشو إثر محاولة الرئيس الصومالي المنتهية ولايته فرماجو، الهجوم على قائد شرطة مقديشو السابق الجنرال صادق عمر حسن الذي رفض التمديد الذي وافق عليه مجلس الشعب الصومالي الأربعاء الماضي.

ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفقا مظلما.

وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.