موجز ”الخليج 365” للسياحة.. سوق السفر العربي وبديل جديد بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أكد معرض سوق السفر العربي، أن النسخة الحية، من معرضه السنوي لهذا العام ستنطلق في موعدها المحدد بدبي.

كشفت ألمانيا عن خطتها لخفض الرحلات الجوية الداخلية، ودفع 4.3 مليون راكب يستخدمون الطيران في السفر الداخلي، إلى السكك الحديدية سنويا.

سيّرت شركة مصر للطيران، الجمعة 16 أبريل 2021، نحو رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

بدأت طيران الإمارات، تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".