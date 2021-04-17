شكرا لقرائتكم خبر عن بولتون: فخور بمنعي من دخول روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، الجمعة، على قرار حظره مع قائمة من المسؤولين الأمريكيين من دخول الأراضي الروسية، بأنه «فخور» بهذا الإجراء في حقه.

وقال بولتون في تغريدة على حسابه في «تويتر»:«ورد اسمي على قائمة الأفراد الممنوعين من دخول روسيا انتقاماً من العقوبات. إن روسيا تستحق أقوى إدانة ممكنة لمحاولاتها تقويض أسلوب حياتنا. أنا فخور بالاعتراف بي كصوت للمصالح الأمريكية».

وحظرت الخارجية الروسية في وقت سابق الجمعة، 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، من بينهم بولتون، وزراء العدل والأمن الداخلي ومستشارة السياسة الداخلية، إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومديرة المخابرات، من دخول البلاد، رداً على العقوبات الجديدة بحق موسكو، وطرد عدد من دبلوماسييها.