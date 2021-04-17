شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقرر تسليم أحد أباطرة الألماس إلى الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تعتزم السلطات البريطانية تسليم أحد أباطرة الألماس السابقين، الهندي نيراف مودي، إلى نيودلهي، لمواجهة اتهامات بالضلوع في أكبر احتيال مصرفي في تاريخ البلاد، عقب خسارته دعوى قضائية مؤخراً، في لندن.

ووافقت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية على تسليم مودي، بعد خسارة الأخير قضية في فبراير/ شباط الماضي، إثر رفض قاض في لندن حجّته بأنه سيحرم من محاكمة عادلة في الهند، وفق ما نشرت «بلومبرج»، الجمعة.

ووقّع قرار التسليم، الخميس، وأمام مودي 14 يوماً للاستئناف ضد القرار. ومنذ القبض عليه في عام 2019، رُفض الإفراج عنه بكفالة مراراً وتكراراً، بعدما خشي القضاة من فراره.

وتتهم السلطات الهندية مودي بالاحتيال على بنك «البنجاب الوطني» بنحو ملياري دولار طيلة 7 أعوام، وبتهديد شاهد بالقتل. وكان مودي صائغ مجوهرات لعدد من نجوم هوليوود، وتولى إدارة محال مجوهرات حول العالم.