شكرا لقرائتكم خبر عن نسيبة يدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أشاد زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بجهود القيادة الحكيمة في التصدي لجائحة كورونا.

وقال في كلمة وجهها إلى أعضاء الهيئتين التعليمية والأكاديمية وإلى الطلبة والطالبات بمناسبة شهر رمضان الكريم «إن قيادتنا الحكيمة التي ضربت أنجع الأمثلة صارت مثالاً يحتذى لكل دول العالم بطريقة تعاملها وتصديها للجائحة منذ الأيام الأولى، حيث أصبحت الإمارات في مقدمة الدول التي تسير في طريق التعافي من آثار الوباء».

وأوضح أنه مما لا شك فيه أن الالتزام خلال الشهر الفضيل بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تُصدرها الهيئة العامة للطوارئ والأزمات يُشكل واجباً علينا، وأن تكاتفنا المجتمعي ضرورة لا غنى عنها، وتطبيق كافة التعليمات واجب شرعي.