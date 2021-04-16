شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 74 ألف إصابة بكورونا وفرنسا 36 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية, 74,834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و834 حالة وفاة.

وأشارت للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31,306,928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562,296.

فيما سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 36,442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 309 حالات وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,224,321، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,433.