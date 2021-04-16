شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توافق على تسليم أحد أباطرة الألماس إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الحكومة البريطانية على تسليم أحد أباطرة الألماس السابقين، ويدعى نيراف مودي إلى الهند لمواجهة اتهامات بتدبيره أكبر عملية احتيال مصرفي في تاريخ البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن الموافقة من جانب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية جاءت بعدما خسر مودي قضية في فبراير، إثر رفض قاض في لندن حجته بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الهند.

ومودي متهم بالاحتيال على بنك البنجاب الوطني بحوالي ملياري دولار خلال سبع سنوات. كما أنه، وهو كان امبراطورا في وقت من الأوقات، متهم بتهديد شاهد بالقتل إذا ما شهد ضده.

وتم التوقيع على عملية التسليم يوم أمس الخميس، حسبما قال متحدث باسم الخارجية البريطانية في رسالة الكترونية. وأمام مودي 14 يوما للاستئناف في القرار.

كان مودي صائغ مجوهرات في وقت من الأوقات لنجوم الفن مثل الممثلة كيت وينسلت التي ارتدت سوارا وأقراطا من إنتاجه في حفل للأوسكار، وتولى إدارة محال مجوهرات حول العالم.

لكن منذ إلقاء القبض عليه في مارس عام 2019، تم رفض الإفراج بكفالة عن مودي مرارا وتكرارا، بعدما خشى القضاة من فراره.