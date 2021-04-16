علماء: السكتات الدماغية تعد من المضاعفات النادرة بعد 'كوفيد-19'

لكن السكتة الدماغية متوسطة الخطورة تصيب 2% فقط من المرضى المصابين بشكل خطير من "كوفيد -19"، ما يعني أن تلك المضاعفات تعتبر نادرة، مقارنة بمضاعفات أخرى.

تحدث عن ذلك أطباء أمراض الأعصاب في المؤتمر السنوي للأكاديمية الأمريكية لأمراض الأعصاب.



وقال كبير الباحثين في جامعة "كفينسلاند الأسترالية، جون فاننغ، إن زملاءه قد درسوا التقارير الطبية لـ 2600 مريض الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الفترة ما بين يناير وديسمبر عام 2020. وعانى 59 مريضا (نحو 2%) فقط من السكتة الدماغية خلال علاجهم في المستشفى. وتسببت الجلطات الدماغية بالإصابة بالسكتة الدماغية لدى 33% منهم.

وقال العلماء إن السكتات الدماغية تسببت في وفاة 15% من العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا. أما بقية المصابين فتوفوا بأسباب أخرى. ويعني ذلك، حسب جون فاننغ، أن السكتة الدماغية لا تعتبر من العواقب الكثيرة الناجمة عن الإصابة بشكل خطير من "كوفيد – 19" مقارنة بعواقب أخرى.



مع ذلك فإن العلماء أشاروا إلى أنهم لا يستطيعون القول إن هذا الأمر يطال سلالات جديدة من الفيروس التاجي ظهرت نهاية العام الماضي. وإنهم يأملون بأن تلقي الدراسات اللاحقة الضوء على ذلك وتساعدهم في إدراك أية جهود يجب بذلها للحيولة دون تشكل جلطات الدم في أدمغة المرضى المصابين بأشكال خطيرة من "كوفيد – 19".