بريطانيا تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2596 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4383732 حالة.

ويشهد مستوى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة استقرار نسبيا حيث سبق أن بلغ المؤشر يوم 14 أبريل 2491 حالة، وفي 15 أبريل 2672.



وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 34 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 38 في 14 أبريل و30 في 15 أبريل، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 127225 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 32.57 مليون شخص، بينهم نحو 8.93 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

