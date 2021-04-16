برشلونة يغري ميسي

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وزعمت تقارير أن برشلونة قدم عرضًا بالفعل لميسي، يتضمن الحصول على راتب تصاعدي، إذا تعافى النادي اقتصاديًا.



هذا بجانب وعد بالتعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وتعيين البرغوث سفيرًا عقب الاعتزال.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بعض المصادر القريبة من ميسي وبرشلونة، نفت تقديم النادي لأي عرض حتى الآن، من أجل البرغوث.

يذكر أن ليونيل ميسي ارتبط بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حال الرحيل عن برشلونة خلال الصيف المقبل.

