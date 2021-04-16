حادث مأساوي يوقع 6 ضحايا من عائلة واحدة في الموصل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة من أصل ست نفرات بمنطقة الغابات شمالي الموصل لقوا حتفهم جراء دهس سيارتهم من قبل سيارة حمل كبيرة، وفقدان ثلاثة آخرين عن الوعي بشكل كامل".



وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين وانتشال جثث من فارقوا الحياة".