السماوة يهزم الطلبة في الدوري الكروي

وبالغ الطلبة في اندفاعه إلى الأمام، وأضاع فرص بالجملة، حيث سدد محمد جفال كرة علت العارضة.

كما ردت العارضة كرة لوكاع رمضان، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تمكن على سعد من تسجيل هدف السماوة الأول.



وفي الشوط الثاني ضغط الطلبة مجددا، وأضاع فرصا كثيرة، أخطرها تسديدة بشار سعدون التي أنقذها الحارس، وتصويبة أمير صباح التي اصطدمت بالمدافع.

وفي الدقيقة 73، خطف على خليل هدفا ثانيا للسماوة، قبل أن يتمكن أمير صباح من تقليص النتيجة، في الدقيقة 88.

وكاد الطلبة أن يتعادل لولا العارضة، التي ردت تسديدة علي قاسم، لتنتهي المباراة بفوز السماوة (2-1).

وتقدم السماوة بذلك للمركز التاسع عشر، برصيد 23 نقطة، بينما تجمد الطلبة عند النقطة 27، في المركز السادس عشر.

