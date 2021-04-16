السعودية والعراق يبحثان التعاون والتحديات المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وأفق التعاون في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، إن "صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك".

وتم خلال الاتصال الهاتفي، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة".

كما جرت الإشارة إلى "الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى العاصمة السعودية، الشهر الماضي، كانت الأولى من نوعها منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة العراقية في مايو/أيار 2020.

وناقش الكاظمي وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، العديد من الملفات الهامة التي تختص بالتعاون في مجال الطاقة والأمن والاقتصاد.

ووصفت تلك الزيارة بالناجحة وذات الأهمية الكبيرة بعد أن عززت من مستويات العلاقة بين البلدين ورفعت من التفاهمات المشتركة إلى اتفاقيات وبروتوكولات عمل.

وأردف رئيس الحكومة العراقية، عقب انتهاء جولته إلى المملكة السعودية، بعدة أيام، زيارة إلى دولة الامارات العربية كانت تعزيزا لجولة الكاظمي الخليجية ودفع البلاد نحو محيطه العربي بحسب مراقبين.