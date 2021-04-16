لليلة الثانية.. صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، لليلة الثانية على التوالي في تجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة إيذانا بإطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة التجمعين السكنيين هوليت وسدي أفراهام".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع "اشكول" بغلاف قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لم تقع أضرار أو إصابات.

ولاحقا قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تدوي فيها صافرات الإنذار في تجمعات بغلاف قطاع غزة,

وليلة أمس أعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية.