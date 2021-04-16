إشادة دولية بجهود الإمارات في الحفاظ على حقوق العمال أثناء الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد سعود الحجيلان رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا بجهود الإمارات، في الحفاظ على حقوق العمال خلال فترة كورونا.

ووصف الحجيلان، حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مكافحة هذه الجائحة والوقاية منها بالناجعة والفعالة.

وقال الحجيلان في تصريح صحفي، حسب وكالة أنباء الإمارات، إن الإمارات اتخذت من البحث العلمي كأساس للقراءة المستنيرة للواقع، موضحا أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في التعجيل بعودة الحياة الطبيعية في مختلف قطاعات الدولة.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا جهود حكومة الإمارات في الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتهم خلال فترة الجائحة مما خفف من آثارها السلبية على قطاع عريض من العمال.

وتوجه بالتحية والتقدير للقيادة الحكيمة في الإمارات، وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على جهودهم المثمرة وتخطيطهم الرائد ورؤيتهم الطموحة التي حولت دولة الإمارات إلى مركز تجاري واقتصادي عالمي.