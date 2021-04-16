شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان انسحاب آمن..أمريكا تخطط لرفع عدد العسكريين في أفغانستان مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الجمعة، إنها تخطط لرفع عدد عسكرييها في أفغانستان بصورة مؤقتة، تمهيداً لانسحاب آمن للقوات العسكرية منها نهائياً في سبتمبر/ أيلول المقبل بحسب الإعلان الأخير للرئيس جو بايدن.

وقال المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي، أنه يجري التخطيط لرفع عدد العسكريين في أفغانستان بصورة مؤقتة، من أجل ضمان انسحاب آمن للقوات. وأضاف:«الخطط الأولية، التي تجري مراجعتها، تهدف إلى إخراج متعاقدين مع عسكريين من أفغانستان».

وتريد الولايات المتحدة إنهاء أطول حروبها الخارجية على الإطلاق، بعدما استمرت حوالي عقدين. وتعهد بايدن قبل أيام ببدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، اعتباراً من أول مايو/ أيار المقبل، على أن يتم استكمال العملية بحلول الـ11 من سبتمبر/أيلول المقبل.