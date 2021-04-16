شكرا لقرائتكم خبر عن دوتيرتي يحذر من كارثة في الفلبين بسبب نقص اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، الخميس، إن نقص في لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا سيتسبب في كارثة، محذراً من أن مزيد من المصابين سيلقون حتفهم، مؤكداً في الوقت نفسه، أن «الأسوأ لم يأت بعد».

وفي كلمة متلفزة، أوضح دوتيرتي إن إدارته بذلت قصارى جهدها رغم الانتقادات التي تعرّضت لها، مشيراً إلى أن بإمكانه استخدام قوة الطوارئ، لمواجهة الأزمة. وقال:«إن الدول الغنية تتحكم في إمدادات اللقاح، وأن الدول الأخرى لا تستطيع فعل أي شيء سوى الانتظار». وتساءل: «متى سيكون لدينا المخزون الكافي لتطعيم الناس؟ إني حقاً لا أعلم..لا أحد يعرف. أعتقد أننا سنذهب إلى أسوأ الظروف قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن». وأضاف: «لا يوجد إمدادات كافية لتلقيح العالم. فهذا يلزمه وقت طويل. أقول لكم المزيد من الناس سيموتون هنا».

وتلقت الفلبين أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19، غالبيتها من الصين ومن خلال ترتيبات «كوفاكس» من منظمة الصحة العالمية. وجرى تلقيح حولي 1.2 مليون شخص لجرعات أولية. وتطمح الفلبين إلى الحصول على 148 مليون جرعة لتطعيم حوالي 70 مليوناً من مواطنيها،الذين مات منهم أكثر من 15 ألف شخص بسبب الجائحة.