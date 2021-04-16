شكرا لقرائتكم خبر عن متراجعاً عن تعهده..بايدن يلتزم خطة ترامب بشأن استقبال اللاجئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أرجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، خطته لرفع السقف العددي للاجئين المخوّلين سنوياً دخول الولايات المتحدة، والإبقاء على الحد الأدنى المعمول به حالياً، الذي وضعته إدارة دونالد ترامب، والمحدد بـ15 ألف شخص، متراجعاً بذلك عن تعهد سابق برفع العدد إلى 60 ألفاً.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية طلب عدم كشف هويته، إن الإدارة قررت الإبقاء على السقف المعمول به حالياً، والذي حدّده الرئيس السابق دونالد ترامب، لتتاح لها إعادة بناء البرنامج، والتعامل مع تعقيدات على صلة بالجائحة.

ولم يحدد المسؤول متى يرفع السقف العددي لدخول اللاجئين، لكنّه أشار إلى أن هذا الأمر لن يحصل قريباً.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن نظام الاستقبال الذي وضعته إدارة ترامب «أكثر تشدداً مما كنا نعتقد، ويتطلّب إصلاحاً جذرياً، لنتمكّن من زيادة العدد إلى الرقم الذي تعهّدنا به».

وأوضح المسؤول، إنه مقارنة مع الآلية التي كانت معتمدة في عهد ترامب، ستتاح أمام اللاجئين الـ15 ألفاً مناطق أكثر، وتابع:«مستعدون للتشاور مع الكونجرس إذا ما احتجنا إلى زيادة عدد اللاجئين».

ويأتي القرار الأخير بعدما كانت إدارة بايدن أعلنت سابقاً رفع السقف العددي للاجئين المخوّلين سنوياً دخول الولايات المتحدة إلى 60 ألفاً.

وانتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت ميننديز توجّه البيت الأبيض الأخير. وقال إن الرئاسة الأمريكية: «لم تعرقل زيادة أعداد اللاجئين المخوّلين دخول البلاد فحسب، بل أعاقت قبول وزارة الخارجية اللاجئين الذين درست ملفاتهم».

ووصف ميننديز الرقم 15 ألفاً بأنه «ضئيل إلى حد مروّع». وجاء في رسالة وجهها إلى بايدن: «فيما نواجه أكبر أزمة لاجئين في التاريخ، مع 29.6 مليون لاجئ في العالم، تشكل إعادة التوطين أداة أساسية، لتوفير الحماية للهاربين من الاضطهاد».