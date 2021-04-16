شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ساسو نجيسو لولاية رابعة في الكونغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازافيل - أ ف ب

بحضور نحو 20 زعيماً إفريقياً، أدى الرئيس الكونغولي، دينيس ساسو نجيسو الجمعة، اليمين، في برازافيل لتولي ولاية رابعة، متعهداً بحماية غابة حوض الكونغو التي وصفها بأنها «رئة القارة التي يتنفس عبرها العالم».

ووعد نجيسو(77 عاماً) بـ«إعطاء الكونغو البعد العالمي الذي تستحقه من حيث حماية البيئة والتنوع البيولوجي».

وأضاف: «لن نقول بعد الآن إفريقيا السوداء، بل إفريقيا الخضراء».

وعلى المستوى الداخلي، وعد بتبني سياسة «عدم تسامح مطلق» إزاء اختلاس الأموال والإثراء غير المشروع. وشدّد قائلاً: «سوف أعمل على ذلك».

وبدأ نجيسو، الجمعة ولاية جديدة تمتد خمسة أعوام، بعدما قضى نحو37 عاماً في السلطة.

وتنقل نحو 20 رئيساً إفريقياً إلى برازافيل لحضور التنصيب.وشملت قائمة الحاضرين زعماء أنجولا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهوريتي إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، ليبيريا، موريتانيا، مالي، ناميبيا، النيجر، السنغال، تشاد وتوغو. كما شاركت وفود رفيعة من الجزائر والكاميرون والغابون ورواندا وجنوب إفريقيا.

وأعيد انتخاب ساسو نجيسو في اقتراع في مارس/ آذار الماضي، شارك فيه ستة معارضين، وحصل على 88,40 % من الأصوات بحسب النتائج التي صادقت عليها المحكمة الدستورية.