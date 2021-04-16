شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر صاروخاً باليستياً حوثياً استهدف جازان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من الأراضي اليمنية صوب مدينة جازان جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان، إن المحاولة الحوثية كانت ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان في مدينة جازان. وأكد، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتكرر استهداف الميليشيات الحوثية على مدار الأيام الماضية لمدينة جازان السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ونجحت قوات التحالف، خلال اليومين الماضيين، في اعتراض وتدمير أربع طائرات من دون طيار مفخخة وخمسة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات من محافظة صعدة اليمنية تجاه مدينة جازان السعودية. (وكالات)