شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة الشعر الأطول في العالم تودعه في متحف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

بعدما كان السبب في شهرتها، قررت فتاة هندية، تملك أطول شعر في العالم، التخلي عنه أخيراً، بقصه للمرة الأولى منذ 12 عاماً، والتبرع به إلى أحد المتاحف الأمريكية المهتمة بالأشياء النادرة، قبل أن تبدأ رحلة جديدة في تحطيم أرقام قياسية.

وفي مقطع فيديو لاقي انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل، ظهرت الفتاة الهندية نيلانشي باتيل، البالغة 18 عاماً، وهي تستعرض شعرها الطويل الذي يلامس الأرض، بعدما تجاوز طوله المترين، قبل أن تسلمه أخيراً إلى يد مصفف الشعر.

واشتهرت باتيل بشعرها في عام 2018، بعدما فازت بلقب أطول شعر على الإطلاق لمراهقة، وكانت تبلغ آنذاك 16 عاماً، وطول شعرها 170.5 سم. وكسرت الفتاة الهندية رقمها القياسي في يوليو / تموز الماضي، بعدما بلغ طول شعرها 200 سم، فيما تعدى وزنه الـ4 كلجم.

وفكرت باتيل ماذا ستفعل بشعرها بعدما قصته، وكان أمامها ثلاثة خيارات، بيعه بالمزاد العلني، أو التبرع به للجمعيات الخيرية أو لمتحف. ووقع اختيارها أخيراً على متحف «ريبلي» الأمريكي المعروف بمقتنياته النادرة، وذلك قبل وضعه في متحف جينيس الشهير للأرقام القياسية.

وصرحت باتيل لوسائل إعلامية: «سيلهم شعري الناس.أنا سعيدة حقاً، واليوم بداية جديدة، وآمل أن أحطم أرقاماً قياسية أخرى في المستقبل».