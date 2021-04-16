شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات السباحة 26 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد لوهاب

قرر اتحاد السباحة إجراء انتخابات تشكيل مجلس إدارته للدورة الجديدة 2020-2024، يوم 26 مايو المقبل، ووجه الدعوة للأندية لترشيح ممثليها لحضور اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاقتراع.

وحددت لجنة الانتخابات بالاتحاد يوم الأحد «18 إبريل» موعداً لفتح باب الترشح، على أن يغلق يوم 27 من الشهر نفسه، ويتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين يوم 10 مايو المقبل، ثم فتح باب الطعون مباشرة وغلقه يوم 18 مايو، ويتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 مايو المقبل، وتقام بعدها الانتخابات يوم 26 مايو على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات يوم 7 يونيو المقبل عقب فتح باب الطعون على الانتخابات وإصدار قرارات اللجنة.

ويذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس تتألف من 16 عضواً هم أندية: بني ياس، تراث الإمارات، الجزيرة، الحمرية، دبا الثقافي، دبا الحصن، الذيد، الشارقة، الظفرة، عجمان، العين، الفجيرة، مليحة، النصر، الوحدة، الوصل.