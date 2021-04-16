السياحة الداخلية تنعش مدينة دهب خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اقبالًا سياحيًا خلال هذه الفترة، خاصة من قبل السياحة الداخلية التي جعلتها تتفوق على مدينة شرم الشيخ في نسبة الاشغال الفندقي.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن خليج العقبة السياحية تشهد إقبالًا من قبل السياحة الداخلية منذ فترة، ولكن زاد الإقبال عليها منذ حلول شهر رمضان الكريم، وخاصة مدينة دهب للاستمتاع بطبيعتها الخلابة، والافطار على البحر بمنطقة المشربية.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أن المخيمات في مدينة دهب تعد من أفضل الوجهات للسائحين العرب والأوربيين، الوافدة عبر منفذ طابا البري الذي افتتح مؤخرًا بعد إغلاقه لفترة تجاوزت العام منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن مدينة دهب تفوقت على شرم الشيخ خلال هذه الفترة، كون مدينة دهب تعد واجهة للسياحة الداخلية، إضافة إلى السياحة الأجنبية من مختلف الجنسيات الوافدة عبر منفذ طابا، وبلغت نسبة الإشغال السياحي بمدينة دهب 70% بينما بلغت نسبة الإشغال السياحي بمدينة شرم الشيخ 45%.

وأكد المحافظ أنه يجري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، مع الالتزام بنسبة الـ 50% التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، ويوجد لجان من قبل وزارتي الصحة والسياحة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل كافة الفنادق الحاصلة على شهادة الصحة والسلامة للعمل بالنسبة المقررة.

وأشار إلى أن الفيلم القصير الترويجي عن مدينة شرم الشيخ الذي أعدته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باللغتين العربية والإنجليزية وترجمة لهما، سيكون له مردود إيجابي على القطاع السياحي.