5 نعوش في شوارع قرية المعنى.. تشييع جنازة ضحايا حادث أتوبيس أسيوط.. فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

اكتست قرية المعنى التابعة لبندر قنا بالسواد، أثناء تشييع 5 جثامين من أسرة واحدة بينهم 3 أشقاء، من ضحايا حادث الكيلو 103 بطريق "أسيوط- البحر الأحمر"، جراء تصادم أتوبيس نقل جماعي مع ناقلة مواد بترولية مساء الثلاثاء الماضي.

وجرى دفن الضحايا مساء اليوم الجمعة، بعد قرار النيابة العامة بأسيوط السماح بدفنهم بعد ظهور نتائج تحاليل الطب الشرعي لتحليل dna.

وقال أحمد محمود عبدالقادر، عم 3 من الضحايا، أن القرية باتت في حالة حزن شديد، بعد سماع خبر مصرع 5 من أبنائها، بينهم 4 من عائلة واحدة 3 أشقاء، وزوج شقيقتهم وأحد الجيران، خلال عودتهم من القاهرة بعد تقديم واجب العزاء بمنطقة بولاق الدكرور في ابن خالتهم، إلا أن القدر اصطفاهم.

وأضاف "عبدالقادر" أن الضحايا كانوا قدوة لأهالي القرية في الأخلاق، وأن قرية المعنى باتت في مصاب جلل بعد تأكد خبر وفاة 5 وإصابة سادس بحالة خطرة وهم خالد عبدالسميع، سميه عبدالسميع، رشا عبدالسميع، رمضان الدقيني، رمضان عبدالسلام"، وإصابة أيمن النوبي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في بيان رسمي مصرع 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي و سيارة نقل مواد بترولية بطريق "أسيوط-البحر الأحمر"، بناحية الكيلو 103، وجرى الدفع ب، 36 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في بيان رسمي مساء الثلاثاء الماضي، عن مصرع 20 مواطنا و إصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي و سيارة نقل مواد بترولية بطريق "أسيوط-البحر الأحمر"، بناحية الكيلو 103، جرى الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان، كما صرحت النيابة العامة اليوم الجمعة بدفن الجثث 5 بعد إجراء تحليل dna مع ذويهم.