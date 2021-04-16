راوول كاسترو يدعو إلى "حوار قائم على الاحترام" بين كوبا والولايات المتحدة

محمد الفلاح - الجمعة 16 أبريل 2021

دعا السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي راوول كاسترو الجمعة إلى "حوار قائم على الاحترام" بين كوبا والولايات المتحدة ومن دون "نبذ الاشتراكية"، منددا في الوقت نفسه بـ"الحرب الاقتصادية" التي تشن على الجزيرة.



وقال في خطاب أمام مؤتمر الحزب الشيوعي الذي سيتقاعد في ختامه، "أؤكد، أمام مؤتمر الحزب، الرغبة في حوار قائم على الاحترام، شكل جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة" على ألا "تتخلى كوبا عن مبادئ الثورة والاشتراكية".