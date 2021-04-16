إيطاليا تسجل 429 وفاة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الجمعة 16 أبريل 2021

صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 429 وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 380 أمس مضيفة أن المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة تراجع إلى 15943 من 16974.



وسجلت إيطاليا 116366 وفاة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في فبراير شباط من العام الماضي، وهو ثاني أعلى معدل في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

وسجلت البلاد 3.84 مليون حالة إصابة في المجمل.

واستقبلت وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات 199 حالة جديدة الجمعة نزولا من 211 حالة أمس الخميس.