شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون آند جونسون».. هل يسبب جلطات دموية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكشف وكالة الأدوية الأوروبية عن رأيها يوم الثلاثاء المقبل، حول جلطات الدم التي يمكن أن ترتبط بلقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ، بعد أن علقت عدة دول أوروبية استخدام التطعيم.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي أنها تحقق في حالات نادرة جدا من تجلط الدم في الأوردة الدماغية بعد تلقي التطعيم. وحتى الآن، تم إبلاغ الوكالة عن ست حالات، معظمها من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال الوكالة تؤكد أن "فوائد اللقاح في الوقاية من كوفيد19-" تفوق مخاطر الآثار الجانبية. وقالت الوكالة يوم الأربعاء الماضي فى أمستردام، إنه سيتم الإسراع بالمراجعة. ولكن إلى أن يتم اتخاذ القرار، يمكن الاستمرار في استخدام اللقاح دون قيود.